Pijan je prišel k njemu na dvorišče in končal v rokah policije

V ponedeljek dopoldne je v vasi na Sežanskem prišel na dvorišče prijavitelja 61-letni moški, ki je v alkoholiziranem stanju kričal in žalil.



Po prihodu policistov na kraj je bil žaljiv tudi do njih, in ker je kršitve nadaljeval, so mu odredili pridržanje.



Prejel bo plačilni nalog, poroča koprska policijska uprava.

