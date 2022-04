Pešec povzročil nesrečo

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v sredo ob 17.20 obravnavali prometno nesrečo III. kategorije v Novi Gorici. Zgodila se je na Vojkovi cesti, na parkirišču pred večjim trgovskim centrom, kjer je osebno vozilo zadelo 66-letnega pešca, ki je ga je policija pravzaprav označila za povzročitelja.

»Prometni policisti so z ogledom in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil pešec, ki je pri tem utrpel predvidoma hude telesne poškodbe (poškodba leve noge). Kasneje so mu na kraju prvo pomoč nudili reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga po nudeni oskrbi z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico,« pišejo v poročilu PU Nova Gorica. Prometni policisti bodo zoper povzročitelja (pešca) prometne nezgode podali ustrezen ukrep in o nezgodi pisno obvestili pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici.