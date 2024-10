Padel na glavo z višine 3 metrov, odpeljali so ga s helikopterjem

S PU Novo mesto poročajo, da so bili včeraj obveščeni o nesreči pri delu v Dolnjem Ajdovcu tudi policisti PP Dolenjske Toplice.

Ugotovili so, da je 69-letni moški opravljal dela na strehi pomožnega objekta. Pri sestopu naj bi se mu izmaknila lestev, zato je padel na glavo z višine okoli treh metrov. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli, kasneje pa je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 77 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 206 klicev. Posredovali so tudi zaradi nesreč pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.