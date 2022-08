Oškodovali prašičerejo

Nekdanja vodilna v družbi Mip (Mesna industrija Primorske) Marko Volk in Martin Kovač sta na mariborskem okrožnem sodišču na predobravnavnem naroku na vprašanje okrožne sodnice Andreje Lukeš, ali priznata krivdo, odločno zanikala očitke Specializiranega državnega tožilstva o domnevnem napeljevanju Ivana Mlinariča k zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in posledično oškodovanju družbe Prašičereja Podgrad iz Podgrada pri Gornji Radgoni. Krivdo je zavrnil tudi nekdanji direktor Mlinarič. Tožilka Specializiranega državnega tožilstva Mateja Gončin očitkov iz obtožnice še ni predstavila, zato podrobnosti domnevnih kaznivih dejanj, ki segajo v leto 2008, niso znane. Prav tako ni znano, kakšno kazensko sankcijo bi tožilka predlagala za morebitno priznanje krivde.

Martin Kovač je bil zaradi zlorabe položaja v škodo Mipa že obsojen v drugem postopku.

Sklenil škodljivo pogodbo

Vojteh Volk je predlagan za pričo. FOTO: Katja Željan

Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi Marko Volk in Martin Kovač, sin in zet nekdanjega mesarskega barona, napeljala takratnega direktorja Mlinariča, da je sklenil za svoje podjetje škodljivo pogodbo. Podjetje, ki je bilo del primorske skupine Mip, naj bi s to pogodbo prevzelo dolžnosti hlevljenja, za kar je Mip prejel od Zavoda RS za blagovne rezerve okoli dva milijona evrov, Prašičereja Podgrad pa je ostala brez tega denarja in šla v stečaj. Ker je trojica na sodišču zanikala krivdo, že prej pa niso kazali zanimanja za morebitno priznanje krivde, je sodnica Andreja Lukeš začetek glavne obravnave razpisala za 20. september.

Po dolgih letih naj bi vsaj nekoliko razčistili, kaj se je dogajalo z nekoč uspešnim podjetjem Prašičereja Podgrad.

Martin Kovač in Marko Volk sta bila soobtožena že v drugi zadevi, a sta bila pravnomočno oproščena. FOTO: Uroš Hočevar

Poleg zagovora obtoženih bo sodišče izvedlo številne dokaze, med drugim je obramba predlagala, da kot pričo zaslišijo Vojteha Volka, ki je bil v času domnevnega kaznivega dejanja koordinator skupine Mip. Specializirana državna tožilka temu ni nasprotovala, a je izrazila dvom o objektivnosti te priče, saj jo z dvema obtoženima povezujejo družinske vezi. Po drugi strani je tožilka med drugim predlagala zaslišanje mariborskega notarja, pred katerim so bile sklenjene sporne pogodbe, obramba pa bi zaslišala pisce teh pogodb, za katere morajo še ugotoviti, kdo so. Tožilstvo sicer meni, da ni bistveno, kdo je pogodbe pisal, ampak kdo jih je narekoval. Martin Kovač, ki trenutno živi in dela v Švici, je bil zaradi zlorabe položaja v škodo Mipa že obsojen v drugem postopku.

Po dolgih letih naj bi tako vsaj nekoliko razčistili, kaj se je dogajalo z nekoč uspešnim podjetjem Prašičereja Podgrad, ki je bilo pozneje v stečaju za bagatelo prodano Kmetijstvu Črnci. In ker se domačini iz Podgrada ter sosedje z drugega brega reke Mure, iz Avstrije, niso strinjali s poskusi, da bi farmo spet oživili, je v središču vasi le streljaj od središča Gornje Radgone zdaj vse mrtvo, pravijo nekateri Podgrajčani.