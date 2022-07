»Razlika med utemeljenim sumom in gotovostjo je takšna kot na primer med okrajnim in vrhovnim sodnikom.« Tako je včeraj Srečko Škerbec, ljubljanski okrožni sodnik, ki je predsedoval petčlanskemu sodnemu senatu v obsežni kazenski zadevi zoper dobro organizirano in razvejano hudodelsko združbo preprodajalcev drog, pojasnil, zakaj je pet od skupno 13 obtoženih lahko z veseljem zapustilo sodišče. Zaradi pomanjkanja dokazov so bili namreč oproščeni vseh obtožb. Gre za Dejana Šabotića, Elvisa Murića, Gregorja Mandelja, Ivana Davida in Polonco Nose. Ime slednje je v javnosti odmevalo avg...