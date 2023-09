»Odšel je edini ravnatelj, ki je zastavil svojo kariero, da bi zaščitil pravice otrok«

Petra Žureja se verjetno spomnite iz koronskega časa. Bil je ravnatelj Osnovne šole Prebold, ki ni želel nositi maske in opravljati testov pred poukom. Zaradi kršitve predpisov so ga hoteli razrešiti, vendar je ostal na ravnateljskem stolčku, ker je prepoznal svojo napako in se zanjo opravičil ter plačal denarno kazen v višini 1500 evrov.

Žurej z letošnjim šolskim letom ni bil več ravnatelj OŠ Prebold. Na novem delovnem mestu ga niso dočakali, saj je v ponedeljek, 4. septembra, umrl. Po naših informacijah je umrl zaradi anevrizme.

Na družbenih omrežjih se od nekdanjega ravnatelja poslavljajo kolegi in prijatelji. Eden izmed njih je zapisal: »Odšel je velik človek ... In edini ravnatelj, ki je v času covid represije zastavil svojo kariero in se izpostavil nesigurni bodočnosti, samo zato, da bi zaščitil otroke OŠ Prebold in njihove pravice.«