Odkrili Slovenca in kup mamil

Dunajsko okrožje Favoriten na jugu avstrijske prestolnice slovi kot multikulturna četrt svetovljanskega mesta. Tam si je dom ustvaril 45-letni slovenski državljan, ki si je vsakdanji kruh služil (tudi) s preprodajo mamil. Zato so nanj postali pozorni policijski preiskovalci. »Na podlagi odličnega preiskovalnega dela so lahko ugotovili identiteto 45-letnega domnevnega preprodajalca mamil,« so pred dnevi sporočili iz skupine za boj proti mamilom.

76 KILOGRAMOV droge so našli po preiskavah.

Slovenca so nadzirali, v sodelovanju z dunajskim državnim odvetništvom pa so sestavili nalog za njegovo prijetje. Aretacijo so izpeljali, ko je naš rojak na območju Wiener Gürtla hotel predati mamila dvema Srboma, starima 38 in 52 let. Med osebno preiskavo so policisti pri Slovencu našli dobrih 30 gramov droge, domnevno kokaina, so zapisali. Toda preiskava se je nadaljevala po bivališčih vseh treh omenjenih in aretiranih – ker je v Avstriji kaznivo dejanje tudi nakup prepovedanih drog, so imeli dober razlog tudi za podroben pregled obeh prijetih Neslovencev.

Zaseženo drogo so takole zložili na kup. FOTO: Mattias Schuster/Policija Dunaj

Na koncu so dunajski policisti Slovencu in Srboma skupaj zaplenili 7,2 kilograma kokaina in dobrih 69 kilogramov marihuane ter tisoč evrov gotovine. Nekaj dni smo bezali v dunajske policiste, ali bi lahko razkrili vsaj nekaj podrobnosti o velikem odkritju, a zaradi taktičnih in preiskovalnih razlogov ne povedo, koliko je k temu hribčku mamil primaknil naš državljan, ki mu grozi dolgoletno bivanje za rešetkami avstrijskih zaporov. Kazen za preprodajo mamil pri naših severnih sosedih znaša od enega do 15 let kehe.