Marjan najprej pri policistih, nato pa je odšel na morilski pohod (FOTO)

Razreševanje grozljivega umora Stanislava Knaflja, ki naj bi ga 18. marca lani zagrešili 25-letni Marjan Brajdič, 20-letni Mihael Grm, njegov leto dni starejši brat Marjan ter pri njuni družini živeči 24-letni bratranec Marko Belcl, prinaša zanimiva razkritja. Po prepričanju tožilstva naj bi se četverica na nesrečnega 77-letnega gospoda, ki je več let z mačkami živel v skromnem bivalniku v gozdu pri Zgornjih Duplicah, tistega dne spravila med 15. in 17. uro.



​Marjana Grma sta le nekaj ur prej iz Kočevja na PP Ljubljana Moste, na kriminalistično-tehnično obdelavo, pripeljala dva policista iz Kočevja. Kot se je pred dnevi v nadaljevanju sojenja pred ljubljansko okrožno sodnico Majo Povhe spominjala policistka PP Kočevje Milena Kovačič, so se v Ljubljano pripeljali malo pred 11. uro, razšli pa okoli 12.30. Četudi je Grm policista že doma, ko sta ga pobrala, prosil, naj ga iz Ljubljane pripeljeta nazaj v Kočevje, je po odhodu iz prostorov PP Ljubljana Moste presenetil z odločitvijo, da bo ostal v prestolnici. Nekoga je namreč poklical po telefonu in policistoma sporočil, da ga bodo prišli iskat prijatelji. In sicer da gredo po nakupih po Ljubljani. »Po klicu ni bil nič nervozen ali vznemirjen,« je še povedala policistka.

Marjan Brajdič je nedaleč od tu policistom pokazal, kam so odvrgli dokaze. FOTO: Aleksander Brudar

Drugi kočevski policistpa je že v preiskavi govoril, da sta se po usodnem dogodku pojavljali dve vozili alfa, črno je uporabljal Brajdič (spomnimo, da so očividci po dogodku pričali, da so v Zgornjih Duplicah opazili črno alfo romeo, ki je večkrat zapeljala skozi naselje in iz katere se je slišala glasna »čefurska muzika«). Za drugo, kot je včeraj povedal Divjak, pa ne ve, kdo v Kočevju jo je uporabljal.

Stanislav Knafelj pred svojim domom Foto: Dejan Javornik

Da Brajdič vozi omenjeno alfo, je priči znano že od začetka marca 2021, ko je preverjal okoliščine nesreče, v kateri naj bi se Brajdič z Markom Belclom zaletel v prometni znak. Vozilo je bilo poškodovano po prvem desnem blatniku, sam pa meni, da je Brajdič poškodbo saniral že do 18. marca lani oziroma osem dni prej. To pa ve zato, ker je tako rekoč vsak dan v vseh romskih naseljih in je ta avto tudi videval.

Nič več v komi

Brajdič je bil tudi tisti, ki je, kot je že v preiskavi povedal kriminalist Danilo Berk, policistom pokazal kraj, kjer so odvrgli predmete, povezane z obravnavanim kaznivim dejanjem. Šli so na Ig, na Barje, vodil jih je po kolovoznih poteh v bližini Iških toplic. Nato pa so prišli do Iške in jim je pokazal, kam so vse skupaj odvrgli. Eden od potapljačev je iz vode prinesel mobilni telefon, nokio.

Pa tudi jakno črne barve, v kateri so bili rokavice, maskirne kape in bufi (ovratne tkanine oz. podkape).

Štirje sokrivi umora Četverica obtoženih naj bi 18. marca lani med 15. in 17. uro prišla h Knafljevemu bivalniku, da bi ga okradli, a jih je zalotil. Začeli naj bi ga pretepati po glavi, da je padel na tla, in ga še naprej tepli. Zvezali so mu noge in roke ter jih skupaj povezali na hrbtu, potem pa ga pustili v gozdu. Ker ni znano, kateri od napadalcev naj bi z večjo vejo udrihal po njegovi glavi ter mu prizadel najbolj usodne poškodbe, tožilka Petra Vugrinec za umor bremeni vse štiri.

Sodišče je odločilo, da se kazenski postopek zoper Brajdiča začasno izloči, saj, kot smo že poročali, ga je v priporu na Povšetovi 10. marca letos zadela možganska kap. V fitnesu mu je počila žilica v glavi, zaradi česar je bil več dni v umetni komi. Njegovo zdravstveno stanje se, kot je povedala sodnica Povhetova, počasi izboljšuje. Zdaj ni več v umetni komi, konec tedna pa bi ga že lahko odpustili iz bolnišnice. Njegov zagovornikje včeraj pojasnil, da bo z obtoženim tudi sam opravil pogovor, in »glede na njegovo zdravstveno stanje bo morebiti potrebno tudi izvedeništvo«.