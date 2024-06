Oče jo je posilil 267-krat: Začelo se je, ko je bila stara pet let, dolge ure se je morala gola kopati pred njim

Županijsko sodišče v Splitu je 45-letnika zaradi posilstva mladoletne hčerke obsodilo na enotno kazen 40 let zapora. V petih letih je pošastni oče deklico posilil kar 267-krat, vse pa se je začelo leta 2018, ko je bila stara le pet let.

Med sojenjem razkrite gnusne podrobnosti zlorabe

Posilil jo je vsaj enkrat na teden, navaja Dalmatinski portal. Razen prvič, ko je to storil v kampu pri Šibeniku, se je vse dogajalo v družinskem stanovanju. Med sojenjem so se razkrile številne gnusne podrobnosti primera. Oče je hčerki preprečeval stike, jo peljal v šolo in jo čakal po pouku, da se ne bi družila z drugimi otroki. Preprečil ji je tudi obiske starih staršev po materini strani, ki živijo v isti stavbi. Več dni je ni izpustil iz hiše, ker je bil nezadovoljen z njenim obnašanjem, ​​udarjal jo je po glavi in ​​trebuhu. Ure in ure se je morala gola kopati v kadi pred njim.

Obdolženec je bil tako obsojen za 267 kaznivih dejanj spolne zlorabe otroka in kaznivo dejanje kršitve otrokovih pravic. Za vsako kaznivo dejanje spolne zlorabe otroka je bil obsojen na pet let zapora, za kršitev otrokovih pravic pa je bil obsojen na tri leta, tako da mu je bila izrečena enotna in najvišja kazen 40 let zapora.

Razglasitev sodbe je sprejel brez čustev.