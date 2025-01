V začetku decembra pred šestimi leti je odjeknila novica, da so zaradi suma gospodarskega kriminala celjski, ljubljanski in mariborski policisti opravili kar 31 preiskovalnih dejanj na Zavodu za ribištvo Slovenije (ZRS) ter še na drugih lokacijah po državi. Izkazalo se je, da so nekateri zaposleni prek različnih poslov sredstva zavoda črpali v korist zunanjih pravnih in fizičnih oseb. Še več, na stroške zavoda so izvajali analize in raziskave ter jih prek zunanjega podjetja prodajali različnim strankam. Nekdanji direktor ZRS Dejan Pehar je skrival obraz pred javnostjo. FOTO: Dejan Javornik ...