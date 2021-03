Obsežna akcija, na delu 90 kriminalistov in policistov

Kriminalisti in policisti uprave Maribor so v sredo popoldne in zvečer s kriminalisti drugih policijskih uprav in ob usklajevanju uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave na območju Policijske uprave (PU) Maribor izvajali zaključne aktivnosti dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave s področja organizirane kriminalitete. Kriminalistično preiskavo usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.



Pri aktivnostih je sodelovalo 90 kriminalistov in policistov. Zaradi interesa preiskave bodo podrobnejše informacije javnosti posredovane v prihodnjih dneh, je sporočil Miran Šadl, predstavnik za stike z javnostjo PU Maribor.



Po poročanju Večera so preiskave potekale v nočnem klubu Tropicana v Šentilju. Preiskovali naj bi več osumljenih, domnevno povezanih z zlorabo prostitucije.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: