Ob cesti vozilo, v njem neodziven moški! Sledila je žalostna vest ...

S PU Koper sporočajo, da so ob 8.25 prejeli obvestilo, da je v Sečovljah ob cesti vozilo, v njem pa neodziven moški.

»Na kraju dogodka so policisti ugotovili, da je vozilo (dostavno vozilo s kesonom) zunaj vozišča, vidna pa je sled vožnje po travi. Voznik je peljal od Dragonje proti Sečovljam, v rahlem desnem ovinku zapeljal v levo z vozišča in obstal na travnati površini,« so sporočili z omenjene policijske uprave.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 36 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 91 klicev.



Obravnavali so 14 prometnih nesreč z materialno škodo in 1 z lažjimi poškodbami, s področja kriminalitete so obravnavali 2 tatvini, zaradi kršitve javnega reda in miru so bile 3 intervencije.