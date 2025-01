Ob 3.24 prišlo do hude prometne nesreče, 15-letnika odpeljali

S PU Koper sporočajo, da se je ob 3.24 zgodila hujša prometna nesreča v vasi Skopo.

»15-letnik je s štirikolesnikom v križišču trčil v prometni znak in v drevo. Vozilo ni registrirano, mladoletnik pa je uporabljal čelado. Odpeljan je bil v bolnišnico, po prvih podatkih je huje poškodovan (zlom stegnenice in medenice). Vozilo so zasegli, ker mladoletnik ne poseduje vozniškega dovoljenja. Vzrok za trčene je bila neprilagojena hitrost. Sledi obdolžilni predlog (zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, vožnje z neprilagojeno hitrostjo vožnje, poteka veljavnosti prometnega dovoljenja in poteka veljavnosti tehničnega pregleda),« so javnosti še sporočili policisti.

Sledi tudi prekrškovni postopek za lastnika vozila, ker je dal v uporabo štiri-kolo osebi, ki nima vozniškega dovoljenja in ker vozilo ni zavarovano.