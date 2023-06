Nov šok na eni izmed naših OŠ: učenec načrtoval »obračun« s sošolci, naredil tudi seznam

Po naših neuradnih informacijah je prišlo v petek, 9. junija, na eni izmed osnovnih šol v Slovenskih goricah do incidenta, ki je kazal na sum kaznivega dejanja, poroča spletna stran Maribor24.si.

Omenjena spletna stran navaja, da je učenec višjega razreda izdelal načrt dejanja, s katerim bi »obračunal« z nekaterimi sošolci. »Načrt je bil zelo natančno dodelan z datumom možne izvedbe, uro, prostorom in načinom izvedbe. Zapisan je bil tudi seznam učencev.«

Stekla je bliskovita akcija, koordinirala pa jo je ravnateljica šole. Učenca so zaslišali, policija ga je odpeljala s šole, tja pa se v tem šolskem letu ne bo več vrnil. Incident naj bi obravnavali s pomočjo policije in centra za socialno delo. Ravnateljica je staršem sicer zagotovila, da so kot šola storili vse, da se bodo učenci počutili varne, hkrati je starše pozvala, da svojim otrokom prisluhnejo in jih pomirijo.