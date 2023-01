Novi incident na slovenski šoli: otrok v šolo s kuhinjskim nožem

Po brutalnem napadu s kladivom na primorski osnovni šoli primorski konec pretresa nov primer medvrstniškega nasilja. Kot nam je uspelo izvedeti, se je na eni od osnovnih šol na območju PU Koper zgodil incident z nožem.

»Otrok je v šolo prinesel večji kuhinjski nož, ker so mu drugi otroci več dni prej grozili. Ko naj bi ga nameravali napasti, je otrok v obrambi izvlekel nož. Na srečo ni bilo poškodovanih. Po dogodku je šolo obiskala policija,« pravi naš vir, ki dodaja, da ne gre za osamljen primer na tej šoli.

Policisti PU Koper so v policijskem poročilu potrdili, da so v ponedeljek obravnavali kar tri primere medvrstniškega nasilja na osnovnih šolah. »Glede na to, da gre za vpletenost otrok ter občutljive podatke, podrobnosti ne moremo razkrivati. Povemo lahko le to, da vse zadeve obravnavamo posebno skrbno, vključen pa je tudi pristojni Center za socialno delo. Na zastavljena novinarska vprašanja podajamo informacije zgolj v okviru, ki ne izpostavlja žrtev in skladno z varovanjem osebnih podatkov ter integritete posameznikov, sploh če gre za mladoletne osebe ali otroke, saj tovrstnih podatkov ni dovoljeno razkrivati.«

Dodajajo, da v vseh treh primerih postopki še potekajo. Ob očitni porasti medvrstniškega nasilja v šolah policisti opozarjajo in z nasveti svetujejo, kako ravnati.

Opozarjajo, da je nasilje mogoče ustaviti le, če o njem spregovorimo, zato žrtve nasilja spodbujajo, da o nasilju spregovorijo o težavah. Žrtve naj o tem spregovorijo s prijatelji, starši, skrbniki, učitelji ali kar policisti, saj lahko imajo nekateri dogodki tudi znake kaznivega dejanja ali prekrška.