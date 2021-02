Nista se le pričkala, eden drugega je tudi udaril

V sredo ob 14.08 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o kršitvi javnega reda in miru na javnem kraju v Šempetru pri Gorici. V poročilu Policijske uprave Nova Gorica navjajao, da sta se sprla dva moška: »V omenjenem sporu je eden od udeležencev drugega tudi udaril. Policisti PP Nova Gorica so 36-letnemu kršitelju zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog (nasilno in drzno vedenje, kršitev 2. odstavka 6. člena ZJRM-1).«

