Ni želel ustaviti policiji, pa so mu preluknjali pnevmatike

Policisti PPP Nova Gorica so minuli ponedeljek ob 9.45 na cesti v naselju Šempas opazili osebno vozilo, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici. Prometni policisti so zapeljali za njim in ga pred naseljem Črniče dohiteli ter ga ustavljali s prižganimi modrimi svetilkami in kratkimi zvočnimi signali – sireno. A voznik avtomobila znakov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo v smeri Sela in zapeljal na hitro cesto H4 v smeri Ajdovščine.

Odrejena je bila uporaba sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev (stinger), ki ga je zasledovani voznik avtomobila prevozil. Zasledovani voznik se je zaustavil po približno stotih metrih vožnje s predrtimi pnevmatikami.

V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da gre za 35-letnega voznika z območja Severne Primorske, ki je vozil neregistrirano vozilo (vozilu je potekla veljavnost prometnega dovoljenja).

Vozniku je bil odrejen pregled v zdravstveni ustanovi, saj je obstajal sum, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo.

Hujšemu kršitelju cestnoprometnih predpisov je bil zaradi odgovornosti za storitev prekrškov prometne zakonodaje (Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih, Zakona o cestninjenju in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu) izdan plačilni nalog.

Voznik ne poseduje niti veljavnega vozniškega dovoljenja, osebno vozilo so mu policisti zasegli.

Poleg izdanega plačilnega naloga kršitelja čaka še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče, so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.