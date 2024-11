Nezgoda ob stanovanjski hiši, poškodbe so bili prehude

S PU Maribor sporočajo, da v okolici Maribora obravnavajo delovno nezgodo moškega, ki je včeraj popoldne padel pri delu na lestvi ob stanovanjski hiši. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 225 klicev, med temi 110 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.



V opisanem času so obravnavali tudi: 16 kaznivih dejanj, 23 prometnih nesreč I. kategorije, 1 prometno nesrečo II. kategorije, prometno nesrečo III. kategorije, 3 vozila so bila zasežena voznikom, 6 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 5 v zasebnem prostoru