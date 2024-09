Nevsakdanja tragedija na slovenski cesti: trčil v dva konja z jahačema

Sinoči se je na območju Slovenske Bistrice zgodila prometna nesreča, v kateri je ena žival poginila. Kot so nam sporočili s PU Maribor, je voznik osebnega vozila trčil v dva konja z jahačema. Eden od konjev je poginil, drugi je poškodovan.

Po podatkih mariborske policije je poškodovan tudi voznik osebnega avtomobila.

O tem, kako hudo, če sploh, sta poškodovana jahača, mariborski policisti še zbirajo obvestila. Po neuradnih informacijah naj bi eden od jahačev poiskal pomoč v bolnišnici.

Mimoidoči, ki so nesrečo videli, so pisali, da je v Zgornji Polskavi na cesti prišlo do zastoja pri bencinski črpalki, ker »konj leži na cesti«.