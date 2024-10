Neverjetno, kaj so policisti ponoči odkrili na mejnem prehodu Metlika

V noči na torek je na mejni prehod Metlika pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak. Policisti so opravili pregled vozila in na podvozju polpriklopnika odkrili tri državljane Alžirije in državljana Palestine, ki so se na ta način poskušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo, poroča novomeška policijska uprava. Vozniku so zaradi kršitve določil zakona o tujcih izrekli globo.

Nedovoljeni prehodi meje

Sicer pa so policisti na območju policijske postaje Brežice izsledili in prijeli 19 državljanov Egipta, 14 državljanov Sirije, devet državljanov Maroka, devet državljanov Bangladeša, devet državljanov Afganistana, osem državljanov Indije, šest državljanov Pakistana, štiri državljane Turčije, štiri državljane Rusije, dva državljana Kitajske in po enega državljana Irana, Šrilanke, Libije in Alžirije. Na območju policijske postaje Črnomelj (Preloka) so prijeli dva državljana Afganistana in na območju policijske postaje Sevnica (Sevnica) državljana Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.