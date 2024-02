Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje, se je ob 13.41 na Tolstem Vrhu v občini Ravne na Koroškem, pri delu v gozdu poškodoval občan. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Ravne na Koroškem so nudili pomoč reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem pri oskrbi poškodovanca in prenosu do reševalnega vozila, s katerim so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.