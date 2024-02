Na Policijski upravi Maribor so potrdili, da obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe moškega. Zgodilo se je včeraj zjutraj okoli sedmih v obračunu pri novem pokopališču v Jurovskem Dolu, le nekaj deset metrov stran od tamkajšnjega osrednjega trga, kjer je bil junija 1992 ustreljen dobrotnik iz Negove Ivan Kramberger. Zaradi interesa preiskave so policisti skopi z informacijami, potrdili so le, da je bil moški odpeljan v bolnišnico. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah so mimoidoči na pločniku pod stopnicami za novo pokopališče v mlaki krvi našli domačina. Neur...