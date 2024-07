Nedostojnosti ob Krki: ribiški čuvaj je hotel le eno stvar, a sledilo je ...

Novomeški policisti so bili v petek okoli 18. ure obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v Novem mestu ob reki Krki.

Kršiteljica se je nedostojno vedla tudi do policistov.

Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da so se kršitelj in dve kršiteljici nedostojno vedli do ribiškega čuvaja, ki je zahteval, da mu na vpogled izročijo ribiško karto. Ena izmed kršiteljic se je nedostojno vedla tudi do policistov. Trojici so zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.