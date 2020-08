Natašo zažgal iz maščevanja: Martin, vse ti oprostim!

»Vsi smo pretreseni. Še vedno ne moremo dojeti.« Tako je v petek dopoldne družina Martina Zavirška iz Male Račne strnila svoje občutke, potem ko so v javnost začele curljati grozljive podrobnosti sredinega dogajanja pred hišo Zavirškovih. Medtem ko je policija sporočala le, da je opečeno 44-letno žensko na dvorišču hiše našel njen sin in da se še ne ve, kako so poškodbe nastale, so po kraju že začele krožiti govorice, da naj bi Natašo Jerič Zaviršek zažgal prav njen mož Martin.Ob prvi pomoči sina in bližnje sosede je namreč ta govorila: »Martin, Martin,« in ponavljala, da mu vse oprosti ter da naj gresta ...