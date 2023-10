Napad z nožem odslej le še poskus uboja

Sojenje za poskus umora januarja lani v Poljčanah se na mariborskem sodišču včeraj kljub drugačnim pričakovanjem še ni končalo, saj je tožilka Tadeja Majcen tik pred končnimi besedami modificirala obtožbo. Aljaža Verhovnika zdaj bremeni le še poskusa uboja, obtožbe zoper njegovo ženo Patricijo, ki ji je očitalo pomoč pri tem dejanju, pa je umaknilo.

Tožilka se je za spremembo odločila po tistem, ko ji na včerajšnjem zaslišanju izvedenec računalniške stroke Janko Šavnik, ki je podrobno preučeval podatke na telefonih obeh obtoženih, ni mogel zagotoviti dodatnih dokazov glede tega, ali je resnično prav Patricija Verhovnik možu po telefonu poslala fotografije nekdanjega partnerja ter njegovo gibanje spremljala prek posebne aplikacije.

Sodni senat

Ker je Šavnik dejal, da dodatnih dokazov za takšno sklepanje ni našel, kar pa še ne pomeni, da ne obstajajo, sta tožilka in pooblaščenka oškodovanca zahtevali imenovanje novega izvedenca, ki bi še enkrat odgovoril na zastavljena vprašanja. Temu je nasprotovala obramba, ki je od nasprotne strani terjala, da natančno navede, katere dokaze bi iskalo z novim izvedencem. Sodni senat pod vodstvom Maše Blažeka je zavrnil predlog tožilke, saj meni, da je izvedenec dovolj jasno odgovoril na vsa vprašanja. Zavrnil je tudi zahtevo obrambe za izločitev pomembnega dela dokazov, povezanih s pričanji in uradnimi zaznamki v času kriminalistične preiskave.

Patricija Verhovnik je rešena postopka. FOTO: Aleš Andlovič

Oškodovanec se je po tožilkini odločitvi odločil, da nekdanje partnerice tudi sam ne bo več kazensko preganjal.

Spomnimo, da je Aljaž Verhovnik maja lani priznal napad na nekdanjega partnerja svoje žene in bil za poskus umora obsojen na sedem let zapora, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. Obdolženi je bil priznal, da se je poskusil znebiti oškodovanca zaradi spora zaradi očetovstva njegove sedanje žene z njenim bivšim partnerjem. Opremljen z nožem, rokavicami in koničastim orodjem ga je počakal zvečer pred njegovim domovanjem in ga v tistem, ko je bil ta s hrbtom obrnjen proti njemu, najmanj trikrat zabodel v predel reber, ušesa in vratu. V bolnišnici so ugotovili, da je lažje ranjen.

Sodišče je sklepne besede napovedalo za 4. december, ko bo znan tudi razplet sojenja. FOTO: Tadej Regent

Kot je ob modifikaciji pojasnila tožilka, iz zbranih dokazov prvoobtoženemu ni mogoče očitati poskusa umora na zahrbten način in iz nizkotnih nagibov, na kar je v razveljavitvi prve sodbe opozarjalo že višje sodišče. Ker je omilila obtožbo zoper prvoobtoženega, je bilo pričakovati, da bo to storila tudi za Patricijo Verhovnik, a je nato zoper njo v celoti umaknila obtožbe. Po njenih besedah ji namreč s tistim, kar je ostalo, to pa so zgolj indici, ni mogoče očitati pomoči pri kaznivem dejanju.

Kljub vsemu je tožilka prepričana, da je do dogodka pripeljal prav postopek v teku med njo in oškodovancem, s katerim je ta dokazoval očetovstvo. Ker indici ne zadostujejo dokaznim standardom, sodišče pa ni prisluhnilo njeni zahtevi za novega izvedenca, ob tem pa tudi prvoobtoženi svoje žene ni obremenil, je morala obtožbe umakniti.

Oškodovanec se je po tožilkini odločitvi odločil, da nekdanje partnerice tudi sam ne bo več kazensko preganjal, zagovornik Aljaža Verhovnika Igor Weindorfer pa je zahteval osemdnevni rok, da se lahko izreče o novi obtožnici ter po potrebi spremeni obrambo ali vsaj prilagodi sklepne besede. Tožilki je očital, da je obramba ves čas terjala spremembo obtožnice, še zlasti po tistem, ko novi postopek ni dal nobenih novih ugotovitev.