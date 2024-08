Namesto denarja v zapor

Karen Habrielian, 37-letni Ukrajinec, ki se je zaradi vojne v domovini z ženo odločil ustvariti novo življenje v Nemčiji, bo moral še nekaj časa bivati v slovenskem zaporu. Naši policisti so ga za zapahe spravili aprila letos, saj so ga 31. marca okoli tretje ure zjutraj na območju Ribnice zalotili pri prevažanju ilegalnih pribežnikov, štirih državljanov Turčije, ki jih je pobral v Zagrebu.

Včeraj se je odločil, da bo za očitano mu kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države priznal krivdo, in ljubljanska okrožna sodnica Jasmina Ivančič ga je obsodila na leto in osem mesecev zapora. Plačati bo moral denarno kazen 1600 evrov, po prestani kazni pa bo za tri leta izgnan iz Slovenije. Ostal bo tudi brez avtomobila, s katerim je zagrešil kaznivo dejanje.

Opravičilo Slovencem

Habrielian je dejanje zelo obžaloval. »Nikomur nisem nameraval škodovati,« je povedal in še, da se opravičuje tako našemu sodišču, tožilstvu kot vsem slovenskim državljanom. »To je bilo moje prvo kaznivo dejanje in tudi zadnje. Zakona ne bom nikoli več prekršil. V prihodnje bom živel pošteno,« je zagotovil. Na sodišče sta ga prišla iz vojne Ukrajine, iz mesta Harakov, kjer potekajo hudi boji, podpret njegov oče in brat. Iz Nemčije je prišla njegova žena, ki tam živi z obtoženim in hčerko.

Pred izrekom sodbe je obtoženi sodnici razložil, kako sta z bratom, ko se je v Ukrajini začela vojna, v njegovi pekarni pekla kruh in sladice ter jih vozila v sirotišnice in delila ljudem. Po sedmih mesecih vojne se je želel pridružiti vojakom na fronti, a ni opravil zdravniškega pregleda. Z ženo in hčerko se je odpravil v Nemčijo. Petsto evrov socialne podpore je tam dobival, a ker je po izobrazbi diplomirani ekonomist, je želel najti delo na tem področju. Začel se je učiti nemškega jezika. »To, kar sem storil, je bila moja zelo velika napaka, verjel sem napačnim ljudem, in nikoli več je ne bom ponovil,« je med drugim s solzami v očeh povedal Ukrajinec. Vse lepo so o njem povedali tudi njegovi najožji sorodniki. »Odkar je v priporu, ga zelo pogrešava. Ne počutiva se več varni, saj naju je vedno ščitil. Hčerka se ponoči zbuja, saj ima nočne more, obiskovati mora kliničnega psihologa. Sodišče res prosiva za milostno kazen, da bo lahko čim prej z nama. Prepričana sem, da kaznivih dejanj ne bo nikoli več ponovil,« je povedala njegova žena Alina.

Policisti so sicer po pregledu njegovega telefona še ugotovili, da je po isti poti v Slovenijo in nato v Italijo peljal še osem ilegalcev, a ga niso zasačili. Za omenjene štiri prebežnike bi sicer dobil 600 evrov, za ostalih osem pa 900 evrov. A ker so ga tako hitro aretirali, naj ne bi dobil niti evra.