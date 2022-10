Metličan Antonio Budački, ki je pred dnevi dopolnil okroglih 30 let, težko kroti jezo, ko vidi policiste. Pravzaprav se vrti v začaranem krogu, v katerem pa je on tisti, ki potegne kratko. A to ga očitno še ni izučilo, saj se zapleta v nove in nove kazenske postopke, zaradi katerih konča za rešetkami. Tudi zdaj je v priporu, na sodnijo je prišel vklenjen, roke in noge je imel v lisicah tudi med postopkom. Hišna preiskava Policistov ne prenese, zato se vedno znova zapleta v kazenske postopke. Tokratna epizoda se je začela konec aprila letos, zgodilo se je v noči na 27. april, ko je bilo sko...