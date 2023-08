Najprej zakrivil nesrečo, na bencinskem servisu še padel

Policisti so bili v ponedeljek nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči v Brežicah. »Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da je 69-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW zaradi neprilagojene hitrosti v krožnem križišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na otok in trčil v prometni znak. Nato je nadaljeval vožnjo do bencinskega servisa, kjer je med izstopanjem iz vozila padel in se poškodoval,« pišejo v poročilu PU Novo mesto.

Policisti so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola – v litru izdihanega zraka je imel 0,95 miligrama alkohola.

Moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti mu bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.