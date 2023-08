Najprej zagorel avto, nato še gozd

Ob 14.57 je v Sadinji vasi na travniku zagorelo osebno vozilo, ogenj pa se je razširil na travo, seno in rob gozda, navajajo na Upravi za zaščito in reševanje. Gasilci GB Ljubljana in PGD Sostro so požar pogasili. Zgorelo je 200 kvadratnih metrov travnate površine, vozilo pa je uničeno.