Na vsiljiv način sta ponujala merjenje krvnega tlaka, zato policisti svarijo

V sredo v dopoldanskem času sta neznani moški in ženska na območju naselja Livške Ravne občanom na vsiljiv način ponujala merjenje krvnega tlaka. Na kraj so bili napoteni bovški policisti, ki ju kljub iskanju v več naseljih na območju občine Kobarid niso izsledili.

Policija opozarja občane

Policisti Policijske uprave Nova Gorica ponovno opozarjajo občane, da upoštevajo osnovne samozaščitne ukrepe. Zelo pogosto se namreč dogaja, da so občani še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki nenapovedano prihajajo na njihove domove in ponujajo različne storitve oziroma izdelke, jih ogovarjajo ali pa s pogovorom preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja. Storilci kaznivih dejanj si želijo pridobiti zaupanje stanovalcev, njihov edini cilj pa je, da ukradejo različne predmete.

Storilci svoje žrtve oziroma kraje, kjer bodo izvršili kaznivo dejanje, pogosto izberejo vnaprej, tako, da jih opazujejo. Nemalokrat so žrtve teh kaznivih dejanj starejše osebe, ki šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bile žrtve premoženjskih kaznivih dejanj, in to šele takrat prijavijo policiji, kar otežuje nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja. Neznancev oz. nepovabljenih oseb zato ne spuščajte v stanovanja oz. stanovanjske objekte, še zlasti če so vsiljivi.

Občane in občanke pozivajo, da več pozornosti namenijo morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo policistom najbližje policijske postaje oziroma na interventno številko Policije 113.