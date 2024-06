Na štajerski avtocesti zapeljal v napačno smer in povzročil hudo nesrečo

Policisti poročajo, da so bili o nesreči obveščeni okrog 9. ure. Po prvih ugotovitvah je do nesreče prišlo zaradi vožnje v napačno smer, ko je 37-letni voznik na vrhu klanca proti Tepanju trčil v drug osebni avtomobil. Voznica tega vozila je bila s tehničnim posegom rešena iz avtomobila ter odpeljana v bolnišnico, prav tako tudi moški.

Ugotovljeno je bilo še, da je 37-letnik vozil pod vplivom alkohola (1,18 mg/l alkohola).

Na kraju sicer še potekajo aktivnosti policistov oziroma ogled kraja nesreče. Po prvih informacijah poškodovana nista življenjsko ogrožena. Promet za zdaj poteka po enem pasu.

Prometnoinformacijski portal poroča, da sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani, promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj, zamuda približno 20 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Slovensko Bistrico sever in Slovenskimi Konjicami.