V Novakah z avtomobilom priletel v kopalnico

V četrtek ob 21.46 je v Novakah v občini Poljčane osebno vozilo zapeljalo s cestišča, trčilo v hišo in delno podrlo steno kopalnice.

Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom izvlekli vozilo, odklopili akumulator in posuli iztekle tekočine z vpojnim sredstvom, poroča uprava za zaščito in reševanje.