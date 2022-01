Na prehodu za pešce zbil kolesarja in ga hudo poškodoval

V torek nekaj pred 15. uro se je na Letališki cesti zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesar.

Voznik osebnega vozila je pripeljal iz smeri nakupovalnega središča in zavil na Letališko cesto v smeri Kajuhove, ko je čez prehod za pešce in v napačni smeri pripeljal kolesar. Po trčenju je kolesar padel in se pri tem huje poškodoval.

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo.

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti ustrezno ukrepali.