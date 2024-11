Na parkirišču pokopališča v Žalcu ostali brez treh denarnic

Na parkirišču pokopališča v Žalcu je neznani storilec vlomil v osebno vozilo in ukradel tri denarnice z gotovino.

Praznik in obisk pokopališč

»Danes se pričakujejo zgostitve in zastoji na vpadnicah do pokopališč. Bodite strpni, od doma pojdite pravočasno. Na cesti vozite s prilagojeno hitrostjo in zagotovite primerno varnostno razdaljo. Bodite pozorni, saj je ponekod spremenjen prometni režim. Upoštevajte navodila redarjev in policistov in ostalih, ki bodo skrbeli za prometno ureditev ob pokopališčih. Na parkiranih prostorih vozila zaklenite, okna zaprite in v vozilu ne puščajte vrednejših predmetov. Ob obisku in urejanju grobov imetje svoje osebne predmete (torbice, denarnice, mobilne telefone, očala itd.) vedno ob sebi in jih ne puščajte brez nadzora,« svetuje policija.