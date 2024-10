V Slovenskih novicah smo januarja 2022 poročali o dogodku, ki se je zgodil prav na novoletni dan in je pretresel številne Celjane in Celjanke. Kot so poročali policisti, je dopoldne med dvema moškima vzniknil prepir, ki je prerasel v pretep. Storilec je oškodovanca poškropil s solzivcem in ga štirikrat zabodel z nožem, prav tako je s solzivcem poškropil njegovo 19-mesečno hčerko. Napadeni, doma na območju Šempetra v Savinjski dolini, je bil, kot nam je takrat povedal naš vir, zaboden v hrbet in bok. Nož je na srečo zgrešil vitalne organe, kljub temu pa so bile poškodbe zelo hude. Storilec je ...