Na Hrvaškem zaradi preprodaje droge in orožja obtoženi tudi trije Slovenci

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je vložil obtožnico proti 13 državljanom Hrvaške, Slovenije, Srbije in BiH zaradi suma tihotapljenja in preprodaje različnih vrst mamil v vrednosti več kot tri milijone evrov. Skupina, v kateri so trije Slovenci, je poleg droge tihotapila tudi orožje in eksploziv.

Med obtoženimi je poleg treh Slovencev še osem Hrvatov in po en državljan Srbije ter Bosne in Hercegovine, so danes sporočili iz Uskoka. Obtožnico je Uskok vložil na županijsko sodišče v Zagrebu. Za tri obtožence, ki so že v priporu, je predlagal podaljšanje pripora, za enega je predlagal uvedbo pripora, devet obtoženih pa še preiskujejo.

Skupina je po navedbah iz obtožnice od začetka leta 2022 do maja lani razpolagala z najmanj 23 kilogrami kokaina, 87 kilogrami heroina, 131 kilogrami marihuane, 100 kilogrami hašiša ter z amfetamini in najmanj 6,1 kilograma mešanice paracetamola in kofeina, s katero so povečali maso drog.

Vredna najmanj 3,3 milijona evrov

Uskok ocenjuje, da je bila droga vredna najmanj 3,3 milijona evrov, z njeno preprodajo pa naj bi skupina obtožencev zaslužila najmanj 525.000 evrov.

Drogo so nabavljali v Črni gori, Turčiji, Belgiji in na Nizozemskem. Skladiščili so jo v najetih garažah in stanovanjih v Zagrebu, Ljubljani ter v BiH in Nemčiji. Tam so jo pripravljali za nadaljnjo preprodajo, nato pa so jo dostavljali in prodajali kupcem v več evropskih državah.

Poleg droge so imeli še najmanj 12 pištol, dve avtomatski puški, 6000 nabojev, 20 kilogramov eksploziva ter dva detonatorja. Orožje in eksploziv naj bi nabavljali v BiH, skrivali pa v BiH, na Hrvaškem in v Sloveniji.