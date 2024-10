Na Dunajski cesti povozil pešca, z njim je hudo

V petek, nekaj pred polnočjo, so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na Dunajski cesti v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Po doslej znanih podatkih je pešec prečkal cesto čez prehod za pešce, ko je iz dovoza pripeljal voznik osebnega vozila in trčil vanj.

Njegovo življenje ni ogroženo

Pešec se je v nesreči huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Že okoli 20. ure pa so policiste obvestili o prometni nesreči na Jurčkovi cesti v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Po doslej znanih podatkih je peška prečkala cesto čez prehod za pešce, ko je iz krožišča pripeljal voznik osebnega vozila in trčil v njo. Peška se je v nesreči lažje poškodovala. Zoper voznika bo uveden prekrškovni postopek.