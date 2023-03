Na deponiji najdeno trupelce dojenčka: bil je živorojen, mamo so že našli (VIDEO)

V sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina na območju Grosupljega so novembra lani pri ločevanju odpadkov našli truplo dojenčka, smo poročali. Danes je pred medije stopil Goran Novak s Policijske uprave Ljubljana in spregovoril o zaključku preiskave detomora.

»Intenzivna kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil sta potekala od 19. novembra 2022, ko je bilo na območju Grosupljega odkrito truplo novorojenčka,« je današnjo novinarsko konferenco začel Goran Novak. Nadaljeval je, da sta preiskava, v sodelovanju z mrliškim oglednikom, in sodna obdukcija pokazali, da je bil otrok živorojen, moškega spola, njegova smrt pa posledica kaznivega dejanja.

Policisti so našli 30-letno mamo novorojenčka, ki je osumljena kaznivega dejanja detomora (zanj je lahko odgovorna le mati) – otrok je bil odvržen v smeti. Grozi ji kazen zapora do treh let, sicer pa so jo kazensko ovadili že februarja.

Mati, ki prihaja z območja Grosupljega, ni v priporu.

