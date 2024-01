Na delu so bili vlomilci

V sredo ob 17.14 so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali vlom skozi vhodna vrata v stanovanjsko hišo v naselju Avče, le nekaj ur kasneje oz. včeraj ob 21.27, pa so bili obveščeni tudi o vlomu v stanovanjsko hišo v naselju Ajševica. Do vloma je prišlo v času odsotnosti oškodovancev.

Policisti so zapisali, da je neznani storilec iz stanovanjskega objekta v Avčah poleg gotovine odtujil tudi nekaj kosov zlatega nakita in druge predmet. Po prvih ocenah je bila lastnikom povzročena materialna škoda za približno 3.500 evrov.