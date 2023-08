Na cesti zbil konja

V petek ob 22.26 je v naselju Grobelno v občini Šmarje pri Jelšah osebno vozilo trčilo v konja. Gasilci PGE Celje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, s tehničnim posegom in dvigalom odstranili kadaver konja z vozila, odstranili vozilo s cestišča, odklopili akumulator in počistili cestišče. Poškodovanih oseb ni bilo. Kadaver bo prevzela veterinarsko-higienska služba, poroča uprava za zaščito in reševanje.