Na avstrijskem gradbišču življenje izgubil 40-letni Aleš

V ponedeljek zjutraj se je na gradbišču v kraju Gamlitz (Gomilica) na Štajerskem v Avstriji pripetila tragična delovna nesreča, v kateri je življenje izgubil 40-letni Slovenec. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je bil nesrečni delavec doma iz Pomurja, in sicer naj bi šlo za 40-letnega Aleša iz Šalovcev, ki je bil po Goričkem in Prekmurju nadvse cenjen in spoštovan.

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA se je nesreča pripetila okoli 8. ure, ko se je moški s tovornjakom za prevoz razsutega tovora vzpenjal po strmem travniku. Vozilo je obtičalo v mehki zemlji, voznik padel iz vozila, to pa je nato zapeljalo preko njega. Zaradi hudih poškodb je 40-letnik umrl na kraju nesreče.