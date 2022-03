Moški zažgal folijo z ostanki sena in povzročil za 10.000 evrov škode

Na območju Zgornje Pohance pri Brežicah je v ponedeljek popoldne izbruhnil požar. Nastalo je za okoli 10.000 evrov škode, poroča PU Novo mesto. Po prvih ugotovitvah je moški v bližini hleva zažgal folijo z ostanki sena in predčasno zapustil požarišče. Ogenj se je zaradi vetra razširil na kombinirano vozilo in naprej proti gozdu, ogrožal je tudi hlev in hišo, a ga je gasilcem uspelo pravočasno omejiti in pogasiti.

Prepovedano kurjenje v naravnem okolju

Uprava za zaščito in reševanje je v ponedeljek po vsej državi (izjema so območja s snežno odejo) razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Poleg požiganja in odmetavanja gorečih ter drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, je prepovedano tudi izvajanje aktivnosti, ki predstavljajo požarno nevarnost.

V naravnem okolju je prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar (tudi ognjemete).