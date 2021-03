Morilec s smetano zabrisal sledi

30-letni morilec Miran Plut z Jugorja pri Metliki je v sredo znova prišel v svoje rodne kraje, v Belo krajino. A le za kratek čas, pa še to le na sodnijo v Črnomelj. Prišel je vklenjen, celo v času sojenja je imel roke in noge ves čas v verigah. Njegov dom je že več let na Dobu, tam bo vse do leta 2037. Morda celo kakšno leto dlje, zagovarjati se mora namreč tudi za serijo vlomov, ki naj bi jih zagrešil pred desetletjem in več. Ja, po vseh zapletih, izločanjih dokazov in posledično okuženih sodnikih obsežna zadeva še vedno ni dobila sodnega epiloga. Glede na to, da so se vlomi, zaradi katerih...