Morilec policista trikrat zabodel paznika

V drugi polovici januarja 2019 je v našem največjem zaporu, na Dobu, prišlo do krvavega napada. Samo Tadin, ki je zaradi umora policista prestajal 30-letno zaporno kazen, je z nožem napadel paznika. Pri Tadinu sta namreč paznika med rutinskim pregledom našla pokrovček, za katerega sta sklepala, da pripada USB-modemu. Zahtevala sta, da jima ga izroči, kar je tudi storil, in sledil je obvezen ukrep odvzema računalnika. Ves ta čas je bil obsojenec miren, mirno je sprejel tudi ukrep. Ko pa je paznik, ki je bil v sobi, zapuščal prostor, je pograbil kuhinjski nož in zabodel pravosodnega policista J...