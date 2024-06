Močno opit 27-letnik zlorabil številki policije in regijskega centra za obveščanje

Brežiški policisti in gasilci so se okoli polnoči odzvali na klice o streljanju in požaru na Ponikvah, ob prihodu na kraj pa so ugotovili, da je bil klic lažen. Kot kažejo prve ugotovitve, je lažno prijavo podal 27-letnik, ki je pod močnim vplivom alkohola videl in slišal stvari, ki se niso zgodile, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

27-letnik je prijavi o streljanju in požaru podal tako na številki policije 113 novomeškega operativno-komunikacijskega centra kot številki za pomoč in nevarnost regijskega centra za obveščanje v Brežicah.

Policisti bodo zoper njega ukrepali zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, so sporočili s policije.