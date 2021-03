Množični pretep: nad 14-letnika s pendrekom in vejnikom

Dimitrij Zupančič je romski predstavnik v Šmihelu. FOTOGRAFIJI: Tanja Jakše Gazvoda

je romski predstavnik v novomeškem naselju Šmihel. Med njegove naloge spada tudi to, da poskuša vzpostaviti red na območju. »Če kdo v naselju strelja, predvaja glasno glasbo ali če nastanejo nemiri, jaz obvestim policijo pa tudi krajevno skupnost,« pravi 39-letnik. A zaradi tega si je nakopal že nekaj sovražnikov, celo med sorodniki, še lastni brat mu je zameril, ko je prijavil njegovo streljanje z orožjem. Namesto bratske ljubezni zdaj med njima, med Dimitrijem in, vladajo vse bolj napeti odnosi, ki so se v nedeljo tako stopnjevali, da je morala posredovati policija. Dimitrij se boji za varnost svoje družine, da si zdaj niti otrok ne upa peljati v šolo.Kri je zavrela v nedeljo popoldne. Dimitrij je bil pri svojem domu, ko se je mimo pripeljala ženina sestraiz Krškega, njena hčerka je namreč pri bratovem sinu. Beseda je nanesla na sporne objave otroške pornografije na facebooku, Dimitrij naj bi Klavdiji rekel, naj prenehajo objavljati žaljive in res neprimerne vsebine, takrat pa je zavrela kri. Izbruhnil je vsesplošni pretep, v lase si je naenkrat skočilo več Romov, tudi ženske, med drugim Dimitrijev brat Darijan in njegov sin ter preostalo sorodstvo.Sin naj bi imel v rokah pendrek, Darijan pa vejnik na daljšem ročaju. Dimitrija naj bi ženin bratpoškropil s solzivcem, njegov 14-letni sin pa jih je menda najprej dobil s pendrekom po glavi, nato pa se je njegov lastni stric menda za njim zapodil z vejnikom in kričal, da ga bo ubil.»Čeprav zaradi solzivca nisem skoraj nič videl in me je dušilo, sem še zbral toliko moči, da sem bratu iz rok zbil vejnik, sin je zbežal k sosedom v hišo, jaz pa sem brata tudi s solzivcem. Je pa večji del dogajanja posnela kamera, ki jo imam nameščeno na avtu. Res se ne počutim več varnega in bojim se za svojo družino, na policiji pa pravijo, da bodo lahko ukrepali zoper storilce, ko se bo zgodilo kaj hujšega.Pa še nekaj vedo Romi: če bo nekaj hudega storil mladoletnik, bo kaznovan le s prevzgojnim domom,« izpostavi Dimitrij. Da je tako, omeni nedavni uboj v Rimšu, ko je 14-letnik z nožem ubil soseda, podoben scenarij se zdaj odvija na sodišču zaradi hude poškodbe 16-letnika, ko Romi trdijo, da ga je s sekiro poškodoval 14-letnik, ne pa, ki je zato v priporu. Sicer pa Dimitrij dobro ve, kako se lahko konča tak vsesplošni pretep, ni še namreč minilo pet let, ko je le lučaj od njegovega doma umrl 39-letni sosed, s strelom iz pištole ga je ubil takrat 19-letniNedeljski dogodek so pojasnili tudi na Policijski upravi Novo mesto, kjer so bili o pretepu v naselju Pot v Gaj obveščeni nekaj pred 16. uro. »Na kraj dogodka je bilo takoj napotenih več policistov, da so vzpostavili javni red in mir. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora in pretepa med člani dveh družin. 39-letnega moškega, ki naj bi napadel in lažje poškodoval mladoletnika, in 27-letnika, ki naj bi napadel in s plinskim razpršilcem poškropil 39-letnika in mladoletnika ter ju prav tako lažje poškodoval, bodo ovadili zaradi kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe. Zaradi kaznivih dejanj groženj bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo tudi zoper 38-letnega osumljenca.«