Mladostniki v Kopru igrali nevarno igro, izzivali so smrt

Konec šolskega leta

Najmanj eden je moral sunkovito zavirati in ustaviti, da je preprečil trčenje. FOTO: Roman Šipić

Neverjetno in zelo nevarno neumnost, ki bi se kaj hitro lahko končala tudi tragično, so si v ponedeljek privoščili mladostniki na Primorskem, ki so proslavljali konec šolskega leta. Nevarna igra na železniških tirih se je na srečo končala brez posledic.»V ponedeljek v večernih urah so policisti PP Koper na območju Bivja obravnavali skupino mladostnikov, ki so zaključek šolskega leta proslavljali z zelo nevarno igro na železniških tirih. Mladostniki so z igranjem igre srečo izzivali s skakanjem na železniške tire v trenutku približevanja vlakovnih kompozicij,« je o nevarnem početju mladostnikov povedals Policijske uprave Koper.»S svojim drznim in nepremišljenim ravnanjem so ne samo resno ogrozili svoja življenja, temveč povzročili tudi zamudo v železniškem prometu, saj je najmanj ena vlakovna kompozicija morala sunkovito zavirati in ustaviti, da je preprečila trčenje in povoženje,« je pojasnil. Policisti so vse mladoletnike predlagali v nadaljnji postopek inšpekciji za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča, ki bo zoper njih ustrezno ukrepala zaradi suma kršitve zakona o varnosti železniškega prometa. »Bolj kot sankcija pa velja poziv, naj se mladostniki zabavajo na drug način in ne izzivajo sreče z nevarnimi dejanji, ki lahko vodijo v hude poškodbe ali celo smrt,« je še sporočil Griljc.