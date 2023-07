Mladoletnik skočil v reko Vipavo in se poškodoval

V torek ob 15.11 so bili policisti obveščeni o nesreči na reki Vipavi na območju naselja Orehovlje (občina Miren - Kostanjevica). V poročilu PU Nova Gorica pišejo, da je starejši mladoletnik blizu prireditvenega prostora v Orehovljah skočil v reko in se poškodoval. Kasneje so ga preventivno odpeljali na nadaljnji pregled v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Novogoriški policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili.