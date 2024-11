Mladoletnik povzročil prometno, na kraj nesreče se je vrnil samo sopotnik

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 13.30 obveščeni o prometni nesreči, ki jo je kot voznik avtomobila povzročil starejši mladoletnik.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je mladoletni voznik vozil avtomobil brez opravljenega vozniškega izpita in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal levo s ceste ter trčil v parkiran avtomobil na parkirišču. Kot sopotnik je bil v avtomobilu njegov sorodnik. S kraja sta se odpeljala in v nadaljevanju se je na kraj nesreče vrnil samo sopotnik. Policisti bodo voznika z obdolžilnim predlogom v nadaljnji postopek predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču. Za sopotnika pa vodijo prekrškovni postopek, ker je dal motorno vozilo v uporabo osebi, ki ne sme voziti takega vozila,« sporočajo s PU Kranj.

Opozorilo policije

»Zaskrbljujoče je dejstvo, da kljub vsem nasvetom in trudom policije in drugih inštitucij, vozniki še vedno vozijo vozila brez opravljenega vozniškega dovoljenja in posledično storijo še prometno nesrečo! Z različnimi oblikami policijskega dela želimo, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. V prometu bodite z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozite. Motorna vozila morajo biti registrirana! Z odgovornim pristopom vsakega posameznika, bi bili vsi udeleženci v prometu sigurno varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj. Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti. Želimo, da ste v prometu varni!«