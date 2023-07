Mladina gasilcem uničila večurno prostovoljno delo

Gasilci prostovoljnega društva Dvorjane so v četrtek več ur svojega prostega časa namenili urejanju okolice pred gasilskim domom. »Naši gasilci so urejali predprostor pred skladiščem orodja. Beton še ni bil suh, okoliška mladina pa je postala preveč pogumna. Tekali so po betonu in na njem pustili stopinje. Odtisi so se nato povsem zasušili in delo je bilo uničeno,« je za N1 povedal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Dvorjane David Kumer.

Na družbenih omrežjih so gasilci delili fotografijo opravljenega dela, pa tudi fotografijo uničenega betona. Kot pravijo, so nepridiprave, ki so povzročili škodo, ujeli na kamero. »Današnja akcija članov se je tako žalostno končala,« so zapisali na facebooku. »Lepa zahvala sokrajanom,« nadaljujejo: »Mimogrede, posneti ste na kameri, da ste takole uničili večurno prostovoljno delo.«

Po Kumrovih besedah so se gasilci po dogodku obrnili na starše otrok, ki so za sabo pustili stopinje, dogodka pa niso prijavili policiji. A razočaranje pri gasilcih je bilo veliko. »Dogodek je sprožil čustvene reakcije pri članih, ki vedo, kaj pomeni delati zastonj, za kraj, in ne zase,« je povedal predsednik društva. Gasilci so se sanacije nastale škode lotili že takoj po dogodku, a projekt bo zdaj daleč od prvotne zamisli, je po poročanju N1 še povedal Kumer.